Illiers-Combray Eure-et-Loir Illiers-Combray11 rue Philebert Poulain Eure-et-Loir Venez fêter les 50 ans du nom de la commune et les 150 ans de la naissance de Marcel Proust. contact@illiers-combray.com +33 2 37 24 00 05 http://www.illiers-combray.com/ Mairie d’Illiers Combray dernière mise à jour : 2021-06-28 par Eure-et-Loir Tourisme

