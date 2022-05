Illiers-Combray Vendredi 27 mai à 15h30 : Lecture théâtralisée “Balbec plage” par Isabelle Mentré Site Florent d’Illiers Illiers-Combray Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Site Florent d'Illiers, le vendredi 27 mai à 15:30

**Un spectacle qui s’inscrit au sein de la saison culturelle “LES BEAUX JOURS D’ILLIERS-COMBRAY” 2022** [**Voir le programme complet**](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=96158841) . ### Vendredi 27 mai à 15h30 ### à l’Espace Florent d’Illiers ### Lecture théâtralisée en plein air : “_Balbec plage_” par la comédienne **Isabelle Mentré.** ### _Durée 1h Entrée libre_ . **Isabelle Mentré** est de la trempe de ces comédiennes qui, peu importe ce qu’elle joue ou fasse une lecture, donne tout, comme un boxeur sur le ring. Elle a du souffle, elle a du coffre, bref elle est une vraie conteuse. Isabelle Mentré sait trouver la sobriété et l’émotion qui conviennent à la restitution des écrits émouvants, parfois durs voire bouleversants, pour faire vibrer, de bout en bout de ses récits, un auditoire suspendu à sa voix. **Une habituée d’Illiers-Combray** « _Toujours attentif, l’auditoire est pris par la verve de la comédienne._ _Chacun de ses mots semble avoir la portée escomptée sur le public, tantôt elle appuie sur certains pour surprendre ou ajoute l’intonation nécessaire pour faire rire. Il faut dire qu’en dehors de ses nombreuses années de pratique en tant que comédienne, Isabelle Mentré et son mari, qui vivent en Ile-de-France, passent depuis quelques années leurs vacances d’été à Illiers-Combray et profitent parfois de leurs séjours pour proposer quelques représentations._ » _L’ÉCHO REPUBLICAIN._ . . [**Sommaire complet de la saison “LES BEAUX JOURS D’ILLIERS-COMBRAY” 2022**](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=96158841) . . Retour au sommaire de l’AGENDA de Du Côté de Beauce & Perche

Entrée libre

La comédienne Isabelle Mentré donnera une lecture théâtralisée en plein air : "Balbec plage" à l'Espace Florent d'Illiers

2022-05-27T15:30:00 2022-05-27T17:00:00

