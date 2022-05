Illiers-Combray Vendredi 27 mai 17h30 à la Médiathèque Conférence : “Les faits divers à la Belle Époque” animée par Alain Denizet Médiathèque de Combray Illiers-Combray Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

**Une conférence qui s’inscrit au sein de la saison culturelle “LES BEAUX JOURS D’ILLIERS-COMBRAY” 2022** [**Voir le programme complet**](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=96158841) . ### Vendredi 27 mai 17h30 à la Médiathèque de Combray ### Conférence : “_**Les faits divers à la Belle Époque**_” ### animée par **Alain Denizet** . Auteur de “_L’Affaire Brierre, un crime insensé à la Belle Époque_” et “_Le roman vrai du curé de Châtenay_”, **Alain Denizet** propose une conférence dédiée aux faits divers qui ont marqué Marcel Proust et son époque, impliquant parfois ses proches. . **Le site d’Alain Denizet** : [[https://alaindenizet.fr/](https://alaindenizet.fr/)](https://alaindenizet.fr/) . Entrée libre, sans réservation. . [**Sommaire complet de la saison “LES BEAUX JOURS D’ILLIERS-COMBRAY” 2022**](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=96158841) . . [Retour au sommaire de l’AGENDA de Du Côté de Beauce & Perche](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Entrée libre, sans réservation.

Alain Denizet propose une conférence dédiée aux faits divers qui ont marqué Marcel Proust et son époque, impliquant parfois ses proches. Médiathèque de Combray 6 avenue des Gloriettes 28120 Illiers-Combray Illiers-Combray Eure-et-Loir

