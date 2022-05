Illiers-Combray : Vendredi 27 mai 14h00 + 17h30 Projection du court-métrage : “Le temps, à Venise comme à Combray” Salle Georges Billebault Illiers-Combray, 27 mai 2022, Illiers-Combray.

**Un spectacle qui s’inscrit au sein de la saison “**_**LES BEAUX JOURS D’ILLIERS-COMBRAY**_**” 2022** [**Voir le programme complet**](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=96158841) . ### Vendredi 27 mai à 14h00 et à 17h30 ### Salle des fêtes Georges Billebault d’Iliers-Combray ### Projection du court métrage : “_**Le temps, à Venise comme à Combray**_” ### Une sélection de textes de Marcel Proust, mis en scène et en images par Mohic Lavergne. ### Projet intergénérationnel, avec la participation de 85 élèves des écoles d’Illiers-Combray (classes de GS au CM2). ### _Gratuit_ . **Court-métrage** d’une vingtaine de minutes réalisé à partir d’une sélection de textes de Marcel Proust, mis en scène et en images par Mohic Lavergne, interprétés grâce à l’implication des enseignantes, par 92 écoliers d’Illiers et des bénévoles adultes, filmé et réalisé par Mike Baudoncq du studio les trois Mantas. Ce projet a bénéficié de l’aide financière de l’Éducation Nationale, de la Coopérative scolaire de la Vivonne et de la Mairie d’Illiers. . Proust est allé deux fois à Venise en 1900 dont une fois avec Jeanne sa mère et des amis, pour découvrir ce qui avait inspiré Ruskin, un peintre et écrivain anglais qu’il était en train de traduire. Quelques années après son séjour, dans ses cahiers autographes, il pense déjà à relier Venise à Combray : souvenirs préservés de l’enfance, de temps partagé avec ses parents, images de voyage. Temps arrêté de la flânerie et de la liberté… Proust au fil du Temps, et au fil des pages, comme un peintre ou une dentellière, tisse des liens entre les lieux, les personnes réelles et ses personnages, des va et vient incessants, du passé au présent, du flux au reflux. Le choix de la solution filmée présente le grand intérêt de pouvoir privilégier les effets visuels et sonores, les changements de plan pour passer de l’enfance à l’âge adulte, les ralentissements, les accélérations ou retours en arrière du Temps en suivant la magie de ses images, entre le tic-tac du temps, le clapotis de l’eau et le cliquetis des fuseaux. Tous le découvriront à la projection !… . Entre rêve, réalité et souvenir, d’un Combray d’autrefois ou imaginaire à une Venise en théâtre de papier, de la rue de l’Oiseau aux « rues d’eau » de Venise, à Combray comme à Venise, les images se déplient, sortent du cadre, prennent le tempo du quotidien, suspendent le Temps au clocher de Combray comme à l’Orologio, l’horloge de Venise. _**Laissez- vous porter en suivant la gondole !**_ _**Nous allons vous emmener dans les images de Proust au fil de l’eau…**_ . LES RÉALISATEURS **MOHIC LAVERGNE :** Née à Illiers, enseignante, tombée dans la « marmite » Proust dès l’âge de douze ans, passionnée aussi par Illiers, les arts, le théâtre, l’histoire, elle emprunte depuis neuf ans tous les chemins de traverse pédagogiques utiles à la transmission des œuvres de Proust aux enfants. Ses volontés : – créer une première impression de familiarisation avec les textes de Proust : la madeleine et la tasse de thé, Françoise, la lanterne magique, Méséglise et Guermantes, Balbec, etc. ont trouvé une identité dans la culture collective. – montrer que Proust fait souvent référence à Combray, et amener les enfants à vérifier grâce au théâtre et aux ateliers, les différents liens tissés entre les patrimoines littéraire, historique, géographique et artistique. Avec ce dernier film, le public vérifiera que Combray reste, au fil du Temps, thème central de la Recherche une référence permanente, même quand Proust est à Venise ou à la fin du livre avec Le Temps retrouvé. . **MIKE BAUDONCQ** : Diplômé du CLCF section Réalisation en 1997. Assistant réalisateur de 1999 à 2007 (film, téléfilm et pub). Crée la société 3mantas production en 2010 spécialisée dans la production audiovisuelle. [Son site Internet](http://mike.baudoncq.free.fr/Mike_Baudoncq/Bienvenue.html) . . [**Sommaire complet de la saison “**_**LES BEAUX JOURS D’ILLIERS-COMBRAY**_**” 2022**](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=96158841) **.** **.** [Retour au sommaire de l’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/) [de Du Côté de Beauce & Perche](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Gratuit

Une sélection de textes de Marcel Proust, mis en scène et en images par Mohic Lavergne. Projet intergénérationnel, avec la participation de 85 élèves des écoles d’Illiers-Combray.

Salle Georges Billebault Illiers-Combray 6 Avenue Foch, 28120 Illiers-Combray Illiers-Combray Le Moulin Foulon Eure-et-Loir



2022-05-27T14:00:00 2022-05-27T15:00:00;2022-05-27T17:30:00 2022-05-27T18:30:00