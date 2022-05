Illiers-Combray Samedi 28 mai 2022 à 11h00 Place de l’église : inauguration de la statue “Ptit Loup” Marcel Proust enfant, sculpture de YBAH Église Saint-Jacques – Illiers-Combray Illiers-Combray Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

**Un spectacle qui s’inscrit au sein de la saison culturelle “LES BEAUX JOURS D’ILLIERS-COMBRAY” 2022** [**Voir le programme complet**](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=96158841) . ### Samedi 28 mai 2022 à 11h00 ### Place de l’église à Illiers-Combray ### Inauguration de la sculpture en bronze “_**P’tit Loup**_” réalisée par le _sculpteur_ **Ybah**. ### En présence de M. **Bernard Puyenchet-Maire d’Illiers-Combray**, des élus et des personnalités de la culture. **Une représentation de Marcel Proust enfant, à l’époque où il rendait visite à sa Tante Léonie.** _**.**_ . Cette sculpture du **sculpteur Ybah**, intitulée « _**P’tit Loup**_ » ou « _**Marcel Proust enfant**_ », a été présentée en avant-première à Illiers-Combray le 18 mai 2019, dans le cadre du _Printemps Proustien._ Son installation à Illiers-Combray en ce printemps 2022 marque le centenaire de la disparition de Marcel Proust. Il s’agit d’une représentation de Marcel Proust enfant, à l’époque où il rendait régulièrement visite à sa Tante Léonie à « Combray ». Marcel Proust enfant, personnage fondamental de toute l’œuvre proustienne. L’emplacement qui a été retenu se situe juste à côté de l’église, sur la place centrale du bourg d’Illiers-Combray, au carrefour de la vie locale. Cette sculpture va ainsi se trouver au cœur des lieux décrits par Marcel Proust dans son roman, au centre de la vie locale, entre la Maison de sa Tante Léonie et l’Église Saint-Jacques (son église Saint-Hilaire) clairement évoquée dans l’œuvre. Le jeune garçon Marcel Proust est figuré en costume d’époque, grandeur nature, assis sur un banc à deux places, comme une invitation à le rejoindre pour plonger dans le temps. . _**C’est clairement une invitation à des selfies que ne manqueront pas de faire les islériens et visiteurs du monde entier !**_ On imagine bien que leurs affectueuses poses photographiques auront vite fait de polir le bronze de la statue et de laisser une trace dorée sur ses épaules ! . **Le site d’YBAH** : [[https://ybah-sculpteur.com/](https://ybah-sculpteur.com/)](https://ybah-sculpteur.com/) . . [**Sommaire complet de la saison “LES BEAUX JOURS D’ILLIERS-COMBRAY” 2022**](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=96158841) . . [Retour au sommaire de l’AGENDA de Du Côté de Beauce & Perche](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Accès gratuit

Inauguration de la sculpture en bronze “P’tit Loup” réalisée par le sculpteur Ybah. Une représentation de Marcel Proust enfant, à l’époque où il rendait visite à sa Tante Léonie. Église Saint-Jacques – Illiers-Combray Place de l’église 28120 Illiers-Combray Illiers-Combray Eure-et-Loir

