Illiers-Combray Samedi 28 mai 2022 17h00 Conférence avec le dessinateur Stéphane Heuet, à la Médiathèque de Combray Médiathèque de Combray Illiers-Combray Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Illiers-Combray

Illiers-Combray Samedi 28 mai 2022 17h00 Conférence avec le dessinateur Stéphane Heuet, à la Médiathèque de Combray Médiathèque de Combray, 28 mai 2022, Illiers-Combray. Illiers-Combray Samedi 28 mai 2022 17h00 Conférence avec le dessinateur Stéphane Heuet, à la Médiathèque de Combray

Médiathèque de Combray, le samedi 28 mai à 17:00

**Une conférence qui s’inscrit au sein de la saison culturelle “LES BEAUX JOURS D’ILLIERS-COMBRAY” 2022** [**Voir le programme complet**](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=96158841) . ### Samedi 28 mai 2022 de 17h00 à 18h30 ### Conférence avec le dessinateur **Stéphane Heuet,** ### à la Médiathèque de Combray . **Conférence gratuite sans inscription** . **Stéphane Heuet** est l’auteur et dessinateur de l’adaptation en bande dessinée d'”_À la Recherche du temps perdu_”. Stéphane Heuet est lauréat du Grand Prix 2020 Hervé Deluen de l’Académie Française et du Prix France Télévision 2020 “Mon livre de l’été”. . . [**Sommaire complet de la saison “LES BEAUX JOURS D’ILLIERS-COMBRAY” 2022**](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=96158841) . . [Retour au sommaire de l’AGENDA de Du Côté de Beauce & Perche](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Conférence gratuite sans inscription

Stéphane Heuet est l’auteur et dessinateur de l’adaptation en bande dessinée d'”À la Recherche du temps perdu”. Médiathèque de Combray 6 avenue des Gloriettes 28120 Illiers-Combray Illiers-Combray Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-28T17:00:00 2022-05-28T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Illiers-Combray Autres Lieu Médiathèque de Combray Adresse 6 avenue des Gloriettes 28120 Illiers-Combray Ville Illiers-Combray lieuville Médiathèque de Combray Illiers-Combray Departement Eure-et-Loir

Médiathèque de Combray Illiers-Combray Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/illiers-combray/

Illiers-Combray Samedi 28 mai 2022 17h00 Conférence avec le dessinateur Stéphane Heuet, à la Médiathèque de Combray Médiathèque de Combray 2022-05-28 was last modified: by Illiers-Combray Samedi 28 mai 2022 17h00 Conférence avec le dessinateur Stéphane Heuet, à la Médiathèque de Combray Médiathèque de Combray Médiathèque de Combray 28 mai 2022 Illiers-Combray Médiathèque de Combray Illiers-Combray

Illiers-Combray Eure-et-Loir