### Samedi 14 mai, à 16h ### Église Saint-Jacques à Illiers-Combray à l’occasion de la “Journée des Aubépines”(*), **La Société des Amis de Marcel Proust** organise un concert exceptionnel en l’église d’Illiers-Combray : le **Quatuor Zarathoustra** (jeunes musiciens diplômés des conservatoires de Paris et de Lyon) jouera : – Quatuor n° 14 de Beethoven – Quaturo opus 76 n°3 de Haydn, dit “l’Empereur” . _**Un programme proustien dans l’église qui a inspiré Marcel Proust.**_ . **Entrée libre** (une facultative participation aux frais sera sollicitée sur place). . ### Société des Amis de Marcel Proust Site : [[https://www.amisdeproust.fr/fr/](https://www.amisdeproust.fr/fr/)](https://www.amisdeproust.fr/fr/) Page Facebook : [[https://www.facebook.com/amisdeproust](https://www.facebook.com/amisdeproust)](https://www.facebook.com/amisdeproust) ### Quatuor Zarathoustra Page Facebook : [[https://www.facebook.com/triozarathoustra/](https://www.facebook.com/triozarathoustra/)](https://www.facebook.com/triozarathoustra/) . . (*) **_”La Journée des Aubépines”_** _Chaque année, Illiers-Combray est l’ultime étape d’un pèlerinage littéraire. Sur les pas de Marcel Proust, des passionnés suivent un parcours qui les conduit sur chacun des sites décrits dans l’œuvre de l’écrivain. On pénètre notamment dans l’univers de “Du côté de chez Swann”._ . . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

