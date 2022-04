Illiers-Combray : samedi 14 mai 11h conférence d’Antoine Compagnon “Relire Proust en 2022” Salle des Fêtes Georges Billebault d’Illiers-Combray Illiers-Combray Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

### Samedi 14 mai à 11h, ### dans la salle des fêtes Georges Billebault d’Illiers-Combray, ### la _**Société des Amis de Marcel Proust**_ vous convie à la conférence d’**Antoine Compagnon**, de l’Académie française, ### qui portera sur le thème : “_**Relire Proust en 2022**_” . . Entrée libre mais réservation conseillée en écrivant à : [contact@amisdeproust.fr](mailto:contact@amisdeproust.fr) . . ### **Société des Amis de Marcel Proust** Site : [[https://www.amisdeproust.fr/fr/](https://www.amisdeproust.fr/fr/)](https://www.amisdeproust.fr/fr/) Page Facebook : [[https://www.facebook.com/amisdeproust](https://www.facebook.com/amisdeproust)](https://www.facebook.com/amisdeproust) . ### **Antoine COMPAGNON** (présentation sur le site de l’Académie Française) [[https://www.academie-francaise.fr/les-immortels/antoine-compagnon](https://www.academie-francaise.fr/les-immortels/antoine-compagnon)](https://www.academie-francaise.fr/les-immortels/antoine-compagnon) . . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

