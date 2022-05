Illiers-Combray Samedi 11 juin à 17h00 Concert de l’Orchestre Symphonique de Chartres Église Saint-Jacques – Illiers-Combray, 11 juin 2022, Illiers-Combray.

**Un spectacle qui s’inscrit au sein de la saison culturelle “LES BEAUX JOURS D’ILLIERS-COMBRAY” 2022** [**Voir le programme complet**](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=96158841) . . ### **Samedi 11 juin à 17h00 Église Saint-Jacques** ### **Concert de l’Orchestre Symphonique de Chartres** ### _Un concert élaboré à partir d’œuvres de Debussy, Saint-Saëns et Fauré, contemporains de Marcel Proust. 40 musiciens dirigés par Fabrice Héricourt._ . L’Orchestre est né en novembre 1980, de la rencontre des cordes de Mlle PICARD, professeur de violon bien connue et estimée du public chartrain, aujourd’hui disparue, et des bois et cuivres de l’E. N. M. D. de Chartres. L’OSC a effectué son premier concert le 28 avril 1981 à l’occasion du 120e anniversaire du Théâtre de Chartres Fort actuellement d’une quarantaine de musiciens, il est dirigé depuis 1993 par Fabrice HERICOURT, ancien hautboïste de l’orchestre, passionné de direction. Le site de l’Orchestre Symphonique de Chartres : [[http://osc28.com/](http://osc28.com/)](http://osc28.com/) Page Facebook : [[https://www.facebook.com/orchestresymphoniquedechartres/](https://www.facebook.com/orchestresymphoniquedechartres/)](https://www.facebook.com/orchestresymphoniquedechartres/) . Tarif : 8 €, 4 € pour les – 18 ans et demandeurs d’emploi Réservations : [contact@lanternemagiquecombray.com](mailto:contact@lanternemagiquecombray.com) . **.** [**Sommaire complet de la saison “LES BEAUX JOURS D’ILLIERS-COMBRAY” 2022**](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=96158841) . . [Retour au sommaire de l’AGENDA de Du Côté de Beauce & Perche](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

