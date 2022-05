Illiers-Combray Mercredi 25 mai 2022 à 20h30 Théâtre “Fin de service” d’Yves Garnier Salle Georges Billebault Illiers-Combray, 25 mai 2022, Illiers-Combray.

Illiers-Combray Mercredi 25 mai 2022 à 20h30 Théâtre “Fin de service” d’Yves Garnier

Salle Georges Billebault Illiers-Combray, le mercredi 25 mai à 20:30

**Un spectacle qui s’inscrit au sein de la saison culturelle “LES BEAUX JOURS D’ILLIERS-COMBRAY” 2022** [**Voir le programme complet**](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=96158841) . ### Illiers-Combray Salle Georges Billebault ### Mercredi 25 mai 2022 à 20h30 ### Théâtre : “**Fin de service**”, d’Yves Garnier . **_Un thriller psychologique et un huis clos hitchcockien_** Mise en scène : **Sylvia Bruyant** Avec : **Sylvia Bruyant et Delry Guyon** Lumières et création sonores : **Marc Cixous** Arrangements et coching vocal : **Stéphane Corbin** . _Dans sa villa isolée de bord de mer, Madame, exigeante, impétueuse et capricieuse, comble l’ennui en humiliant son fidèle domestique Gork, qui ne manque pas de répartie. Au travers de terribles joutes verbales souvent drôles, parfois odieuses, on perçoit la connivence d’une longue cohabitation dans un jeu de rôles, où les règlements de compte et les jeux puérils masquent les désillusions. Dans ce huis clos grinçant mêlant subtilement humour et suspens, tout sera dévoilé ce soir … vieilles blessures et secrets enfouis… Qui sortira vainqueur de ce combat ultime ?_ . [https://vimeo.com/323525156?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=62923540](https://vimeo.com/323525156?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=62923540) . Gratuit, sur réservation par mail : [[otientrebeauceetperche@gmail.com](mailto:otientrebeauceetperche@gmail.com)](mailto:otientrebeauceetperche@gmail.com) par téléphone au 02 37 24 24 00 . [Le site de la **Compagnie Cavalcade**](http://www.compagniecavalcade.fr/Fin_de_service.c.htm) . . [**Sommaire complet de la saison “LES BEAUX JOURS D’ILLIERS-COMBRAY” 2022**](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=96158841) . . [Retour au sommaire de l’AGENDA de Du Côté de Beauce & Perche](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Gratuit, sur réservation

Un thriller psychologique et un huis clos hitchcockien Mise en scène : Sylvia Bruyant Avec : Sylvia Bruyant et Delry Guyon

Salle Georges Billebault Illiers-Combray 6 Avenue Foch, 28120 Illiers-Combray Illiers-Combray Le Moulin Foulon Eure-et-Loir



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-25T20:30:00 2022-05-25T22:30:00