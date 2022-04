Illiers-Combray : Médiathèque de Combray vendredi 29 avril 20h30 Rencontre avec Luc Tartar Médiathèque de Combray Illiers-Combray Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

### **Rencontre avec Luc Tartar** ### [**_auteur en résidence au Collège Marcel Proust_**](http://clg-marcel-proust-illiers-combray.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/index.php/infos-pratiques/1061-des-nouvelles-du-projet-residence-mission-travail-sur-la-rumeur-avec-un-artiste-associe) ### **Vendredi 29 avril 2022 à 20h30** ### **Médiathèque Intercommunale de Combray** 6 avenue des Gloriettes 28120 Illiers-Combray * . Entrée libre : inscription conseillée auprès de la médiathèque 02 37 24 17 85 [[mediatheque@entrebeauceetperche.fr](mailto:mediatheque@entrebeauceetperche.fr)](mailto:mediatheque@entrebeauceetperche.fr) * **Luc Tartar** est actuellement auteur en résidence au Collège Marcel Proust d’Illiers-Combray (en complicité avec le [Théâtre de l’Imprévu d’Orléans](https://www.theatredelimprevu.com/)), avec [le soutien de CICLIC](https://livre.ciclic.fr/actualites/les-rencontres-avec-luc-tartar-dans-le-cadre-de-sa-residence-d-ecriture-orleans). . Lire la présentation de la genèse de sa pièce “**Dorphé aux Enfers – Orléans 69**” sur son site : [[https://www.luc-tartar.net/4/170/dorphe-aux-enfers-orleans-69](https://www.luc-tartar.net/4/170/dorphe-aux-enfers-orleans-69)](https://www.luc-tartar.net/4/170/dorphe-aux-enfers-orleans-69) . Lire la [**présentation de la résidence de Luc Tartar au Collège Marcel Proust**](http://clg-marcel-proust-illiers-combray.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/index.php/infos-pratiques/1040-luc-tartar-un-artiste-en-residence) (sur le site du Collège) Le dramaturge **Luc Tartar**, qui écrit une pièce autour de “_la rumeur d’Orléans 1969_”. L’occasion de revenir sur cette affaire dans les lieux même où elle fut façonnée, d’en rencontrer les témoins, et d’en faire état auprès du public d’aujourd’hui pour voir ce qu’elle nous dit de notre rapport actuel au complotisme, à l’antisémitisme, aux fantasmes collectifs et aux fragilités adolescentes. . [[https://www.youtube.com/watch?v=Q-kKG9zrPm4](https://www.youtube.com/watch?v=Q-kKG9zrPm4)](https://www.youtube.com/watch?v=Q-kKG9zrPm4) . **Luc Tartar** est l’auteur d’une trentaine de pièces de théâtre parues aux Editions Lansman, Théâtrales, Espaces 34 et Domens. Il est également l’auteur de deux romans et d’un journal, publiés aux Editions de l’Amandier. Son troisième roman, Clémence, est paru en juin 2021 aux Editions Infimes. **Luc Tartar** est auteur associé au Théâtre d’Arras de 1996 à 2006. Il est auteur associé au Théâtre du Grand Bleu à Lille, Scène conventionnée d’intérêt national Art, Enfance et Jeunesse à partir de 2018. . Son site : [[https://www.luc-tartar.net/](https://www.luc-tartar.net/)](https://www.luc-tartar.net/) Son compte Twitter : [https://twitter.com/luc_tartar](https://twitter.com/luc_tartar) Sa page Facebook : [[https://www.facebook.com/Luc-Tartar-270637066297508/](https://www.facebook.com/Luc-Tartar-270637066297508/)](https://www.facebook.com/Luc-Tartar-270637066297508/) . . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

