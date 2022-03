Illiers-Combray : festival Marcel Festoch samedi 25 juin 2022 Site Florent d’Illiers, 25 juin 2022, Illiers-Combray.

### Samedi 25 juin 2022 à partir de 18h00 ### À l’Espace Florent d’Illiers (au bord du Loir) dans une ambiance guinguette ### Entrée gratuite ### . ### **PROGRAMME :** **QUATRE CONCERTS** – 19h00 Lukaz Sisters – 20h00 Dog Nigo – 20h30 The Jas Walker Band – 21h30 Dog Nigo – 22h00 Huma Bird – 23h30 DJ Mastoc MAIS AUSSI : – un lieu de restauration (buvette, foodtruck) – des vinyles et des fripes – une décoration vintage . ### **PRÉSENTATION DES ARTISTES** . **LUKAZ SISTERS** _Jazz Vocal sur des arrangements Rock. Des reprises (16 tons, Cry me a river, Mr Sandman…) et des compositions._ _Un trio à l’énergie, aux rythmes et aux ambiances variées pour des textes qui parlent du quotidien d’ici et d’ailleurs !_ **Leur page Facebook** : [[https://www.facebook.com/lukazsisters/](https://www.facebook.com/lukazsisters/)](https://www.facebook.com/lukazsisters/) [https://www.youtube.com/watch?v=z4bmukrl_6E](https://www.youtube.com/watch?v=z4bmukrl_6E) . **DOG’ NIGO** _Mordant et câlin comme un DOG, DOG’niGO saura vous ravir les oreilles par ses mélodies et son dynamisme exprimés sur scène. L’intention première de DOG’niGO reste celui du partage avec son public, signe absolu d’un moment réussi ! Eric et Noam, anciennement membres du groupe «Rick et les Affranchis » ont été rejoints par Méline – une claviériste talentueuse – pour de nouvelles aventures sous le nom de DOG’niGO ! Bien décidés à titiller vos oreilles avec leur style atypique et pêchu, ils laissent une part belle aux textes et aux ambiances en tous genres ! Séduction garantie !_ **Leur page Facebook** : [[https://www.facebook.com/DogNigo/](https://www.facebook.com/DogNigo/)](https://www.facebook.com/DogNigo/) . [[https://www.youtube.com/watch?v=cKtmuxNWFnk](https://www.youtube.com/watch?v=cKtmuxNWFnk)](https://www.youtube.com/watch?v=cKtmuxNWFnk) . **THE JAS WALKER BAND** _Ce groupe de 4 musiciens pop rock anglais, se compose d’une batterie, d’une basse, d’une guitare acoustique et d’une guitare électrique. Chaque musicien prête également sa voix aux choeurs. Jas, natif anglais, écrit des chansons principalement pop/rock qui embrassent cependant l’influence celtique qu’il a gardée de son héritage irlandais._ **Leur site :** [[https://jaswalker.band/](https://jaswalker.band/)](https://jaswalker.band/) **Leur page Facebook** : [[https://www.facebook.com/thejaswalkerband/](https://www.facebook.com/thejaswalkerband/)](https://www.facebook.com/thejaswalkerband/) . [[https://www.youtube.com/watch?v=vP1Kdo6tj2A](https://www.youtube.com/watch?v=vP1Kdo6tj2A)](https://www.youtube.com/watch?v=vP1Kdo6tj2A) . **HUMA BIRD** _Leurs racines sont un mélange approximatif d’alcool (confort du sud), de vêtements et de musique (des Stones à The Allman Brothers Band, Creedence, Humble Pie et plus ré- cemment, The Black Crowes). Ces gars sortent tout droit des années 70 avec leur rock sudiste chargé de puissantes guitares vintage, de rythmes percutants, de voix rauques et de mélodies venimeuses._ **Leur page Facebook** : [[https://www.facebook.com/humabirdmusic/](https://www.facebook.com/humabirdmusic/)](https://www.facebook.com/humabirdmusic/) **Leur site :** [[http://www.humabird.com/](http://www.humabird.com/)](http://www.humabird.com/) . [[https://www.youtube.com/watch?v=FUiNemD-hDU](https://www.youtube.com/watch?v=FUiNemD-hDU)](https://www.youtube.com/watch?v=FUiNemD-hDU) . . ### **CONTACT MARCEL FESTOCH** Tél : 06 64 52 80 84 Courriel : [[marcelfestoch@gmail.com](mailto:marcelfestoch@gmail.com)](mailto:marcelfestoch@gmail.com) **Page Facebook** : [[https://www.facebook.com/MarcelFestoch](https://www.facebook.com/MarcelFestoch)](https://www.facebook.com/MarcelFestoch) . . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T18:00:00 2022-06-25T23:59:00