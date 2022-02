Illiers-Combray : exposition Décollages par Aurélio du 16 février au 29 mars Médiathèque de Combray Illiers-Combray Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

### Aurélio collagiste Yèvrois présente une quarantaine de ses créations à la [**Médiathèque de Combray**](https://www.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-de-Combray-990066021045345), dans une exposition intitulée “_**Décollages**_”. **Du 16 février au 29 mars aux horaires de la médiathèque.** . _**L’artiste sera présent le samedi 5 mars de 15h à 17h**_ _**et sur rendez-vous !**_ . **Présentation de l’artiste** L’artiste de Yèvres est un artiste collagiste et crée des tableaux avec des images qu’il découpe dans des magazines et des journaux. Il crée parfois des tableaux à thème. Il a notamment évoqué la situation des migrants ou encore le mouvement féministe. Aurélio a eu le déclic lors d’une exposition, à Honfleur, en Normandie, et n’a depuis plus quitté la discipline. Il expose une quarantaine de ses collages à la Médiathèque de Combray . **Sa page Facebook** : [[https://www.facebook.com/aurelio.parejaprieto](https://www.facebook.com/aurelio.parejaprieto)](https://www.facebook.com/aurelio.parejaprieto) **Son Compte Instagram** : [[https://www.instagram.com/aureliopjacollages/](https://www.instagram.com/aureliopjacollages/)](https://www.instagram.com/aureliopjacollages/) . [**Écoutez son interview à Radio Intensité en décembre 2021**](https://intensite.net/2009/actu2021/brou-l-artiste-aurelio-fait-du-collage-un-art-335059) . . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Entrée libre

