### “**Cendrillon, ou pas**” ### vendredi 20 et samedi 21 mai, à 20 h 30 ### dimanche 22 mai, à 15 h 30 ### salle des fêtes Billebault à Illiers-Combray * **entrée libre avec participation au chapeau** * L’atelier de comédie musicale pour les enfants et adolescents de la troupe “_**Les rideaux rouges**_” présente sa comédie musicale : “**_Cendrillon, ou pas_**”, une pièce d’Odile Beaussart. . Tout le monde s’affaire pour présenter l’histoire de Cendrillon mais celle-ci ne l’entend pas de cette manière. Elle en a assez d’être maltraitée et de faire le ménage donc elle fait grève entraînant les autres personnages de contes de fées avec elle. _._ _Une adaptation humoristique et tendre du plus connu et du plus aimé des contes de fées. On y chante et on y danse et la pantoufle de vair et le prince charmant font de Cendrillon la plus belle des princesses._ Les jeunes artistes de la troupe sont âgés de 9 à 14 ans, et chacun-e d’entre eux interprêtra un moment en solo. * Le groupe Facebook “_**Les rideaux rouges**_” : [[https://www.facebook.com/groups/3287224274705295](https://www.facebook.com/groups/3287224274705295)](https://www.facebook.com/groups/3287224274705295) . . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

