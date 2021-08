Illiers-Combray 18 septembre : 6 conférences autour de “Littérature et Gastronomie Théâtre de verdure Illiers-Combray, 18 septembre 2021, Illiers-Combray.

### Dans le cadre du “[Salon international des amis d’écrivains](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=18483936)” le 18 septembre 2021 ### à 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, et 15h30 puis 16h 30 ### Au Théâtre de verdure, sous une grande tente ### (sur le côté de la salle des Fêtes Billebault 4-6 avenue Foch à Illiers-Combray). _Des conférences joyeuses, et/ou sérieuses : La Fontaine et le vin, Proust et la salade d’ananas aux truffes, Alexandre Dumas et son grand dictionnaire de la cuisine, la comtesse de Ségur, ainsi qu’une conférence “Petites considérations autour du style en littérature”._ Les 6 conférenciers feront une présentation d’environ 30 mn, à 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, et 15h30 puis 16h 30 : – **Marie-Joséphine Strich,** habituée des amphithéâtres universitaires aussi bien que des studios de radio, nous enchantera avec : _**La comtesse de Ségur, un destin romanesque.**_ – **Clopine Trouillefou** (nom de plume de cette grande “plume”) : _**Petites considérations autour du style en littérature**_ – Luc Fraisse (président du Printemps Proustien) donnera le fruit de ses recherches historico/gastronomiques : _**Salade d’ananas aux truffes de la Françoise de Marcel Proust ?**_ – **David Michon** (historien et chercheur en science de l’information et de la communication) nous présentera (avec des diapos si c’est possible en extérieur) : _**Gustave Flaubert et la gastronomie. Médiatiser cette mise en mots des mets**_. – **Laurent Angard** parlera cuisine : _**L’histoire se mange dans le Grand dictionnaire de cuisine d’Alexandre Dumas**_. – **Sébastien Baudoin** présentera : _**Chateaubriand à la table des Indiens**_ : de la gastronomie en Amérique. [VOIR LE PROGRAMME COMPLET DU SALON](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=18483936) . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/) [de Du Côté de Beauce et Perche](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Entrée libre

Théâtre de verdure Illiers-Combray 48.30052701283414, 1.2479463810477016 Illiers-Combray Eure-et-Loir



2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T14:00:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:00:00