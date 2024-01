BAL’US’TRAD ILLIADE – GRANDE SALLE Illkirch Graffenstaden, jeudi 11 avril 2024.

Ce duo nous propose de redécouvrir des titres passés, revisités à la sauce Kitsch’n’Musique. Avec humour, il tente de faire renaître les succès de Sylvie Vartan, Dalida, Niagara, Philippe Lavil, Patricia Kaas et encore bien d’autres pour nous parler d’amour.Kitsch’n’Musique nous transporte dans son univers qui sent la naphtaline et les cookies qui cuisent dans le four, aux robes à fleurs et aux photos jaunies, un voyage au cœur du Kitsch !

Tarif : 8.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-04-11 à 20:30

ILLIADE – GRANDE SALLE ALLEE FRANCOIS MITTERRAND 67400 Illkirch Graffenstaden 67