CELTIC SPIRIT OF IRELAND ILLIADE – GRANDE SALLE Illkirch Graffenstaden, vendredi 22 mars 2024.

Celtic Spirit of Ireland, la sensation inoubliable de la danse irlandaise : rapide, impressionnante, dynamique et sexy ! Un mélange de spectacle et de danse énergique sur une musique live celtique.L’œuvre du producteur à succès irlandais, Michael Carr, regroupe 14 danseurs et musiciens sur scène. Le spectacle présente les meilleurs danseurs irlandais, des musiciens exceptionnels et d’excellents chanteurs. Il est la carte de visite de l’Irlande avec des éléments naturels et originaux qui inspirent les spectateurs dans le monde entier depuis de nombreuses années.Que ce soit dans les sons mélancoliques des cornemuses, les tons mélodiques de la guitare et l’accordéon, la douce oscillation du piano ou les mélodies sauvages du violon irlandais, on entend battre le cœur de l’Irlande !En partenariat avec Music Line

Tarif : 39.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:30

Réservez votre billet ici

ILLIADE – GRANDE SALLE ALLEE FRANCOIS MITTERRAND 67400 Illkirch Graffenstaden 67