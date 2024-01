FRED CHAPELLIER ILLIADE – GRANDE SALLE Illkirch Graffenstaden, 19 mars 2024, Illkirch Graffenstaden.

Référence majeure du Blues français, Fred Chapellier s’est taillé en 25 ans de carrière une réputation bien mérite de super-gâchette en la matière. Guitar-hero attitré de Jacques Dutronc, Fred aurait pu découvrir le théâtre de verdure en 2022 au coté des Dutronc père et fils. Empêché par des problèmes de santé, il fut remplacé au pied levé par Yarol Poupaud. Ce sera donc une grande première à Patrimonio pour ce pilier du blues, qui détient sans aucun doute la fan-base la plus solide dans ce domaine en France. Et pour comble de bonheur, il débarquera avec un nouvel album intitulé « Straight To The Point », unanimement reconnu par la critique comme une œuvre de classe absolue selon certains, un disque dans lequel, sans retape ni racolage, Fred Chapellier continue de faire des miracles selon d’autres.

Tarif : 31.20 – 33.20 euros.

Début : 2024-03-19 à 20:30

ILLIADE – GRANDE SALLE ALLEE FRANCOIS MITTERRAND 67400 Illkirch Graffenstaden 67