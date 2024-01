SIX° ILLIADE – GRANDE SALLE Illkirch Graffenstaden, 17 mars 2024, Illkirch Graffenstaden.

Cinq individus qui ne se connaissent pas reçoivent une mystérieuse invitation qui les conduit, un soir d’orage, dans une vieille bâtisse abandonnée au cœur de la forêt. Ces visiteurs découvriront alors que cette maison possède une âme et une personnalité bien à elle.Joignez-vous au maître farceur et à ses amis pour cette épatante comédie acrobatique de FLIP Fabrique où le banal devient extraordinaire et l’ingéniosité est toujours au rendez-vous !

Tarif : 8.00 – 28.20 euros.

Début : 2024-03-17 à 17:00

Réservez votre billet ici

ILLIADE – GRANDE SALLE ALLEE FRANCOIS MITTERRAND 67400 Illkirch Graffenstaden 67