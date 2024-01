LA VIE ET LA MORT DE J. CHIRAC, ILLIADE – GRANDE SALLE Illkirch Graffenstaden Catégorie d’Évènement: Illkirch-Graffenstaden LA VIE ET LA MORT DE J. CHIRAC, ILLIADE – GRANDE SALLE Illkirch Graffenstaden, 15 février 2024, Illkirch Graffenstaden. Qui est Jacques Chirac ? Que cache-t-il sous son masque conquérant et populaire ? En quoi peut-il nous révéler quelque chose de notre démocratie ? Cette comédie méta-théâtrale retrace la vie du président de 1932 à 2019. Une invitation à la découverte de l’homme camouflé par l’icône.

Tarif : 8.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-02-15 à 20:30
Réservez votre billet ici
ILLIADE – GRANDE SALLE
ALLEE FRANCOIS MITTERRAND
67400 Illkirch Graffenstaden

