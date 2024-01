LONDE ILLIADE – COURS Illkirch Graffenstaden, jeudi 4 avril 2024.

Sans filtre, Londe transforme la mélancolie en liberté à travers ses compositions aux sonorités acoustiques et cinématographiques. Presque tangible, sa voix puissante et sensible nous embarque dans un univers pop intemporel et actuel. Les arrangements immersifs de Lana Del Rey et Woodkid, et les textes des légendes de la variété française comme Yves Montand et Charles Aznavour l’inspirent. Elle partage ses histoires laissant à chacun un espace pour s’identifier.

Tarif : 8.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-04 à 20:30

Réservez votre billet ici

ILLIADE – COURS ALLEE FRANCOIS MITTERRAND 67400 Illkirch Graffenstaden 67