EURÊKA ! ILLIADE – COURS Illkirch Graffenstaden Catégorie d’Évènement: Illkirch-Graffenstaden EURÊKA ! ILLIADE – COURS Illkirch Graffenstaden, 23 février 2024, Illkirch Graffenstaden. Nos deux professeurs adorent par dessus tout les questions ! La science de la logique n’a pas de secret pour eux. Ils sont passé maîtres en l’art de déplier les questions, débusquer les mots cachés, découvrir les principes scientifiques inexplorés et vérifier le tout dans de surprenantes expériences inédites.

Tarif : 8.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-02-23 à 20:30 Réservez votre billet ici ILLIADE – COURS ALLEE FRANCOIS MITTERRAND 67400 Illkirch Graffenstaden 67 Détails Catégorie d’Évènement: Illkirch-Graffenstaden Autres Code postal 67400 Lieu ILLIADE - COURS Adresse ALLEE FRANCOIS MITTERRAND Ville Illkirch Graffenstaden Departement 67 Lieu Ville ILLIADE - COURS Illkirch Graffenstaden Latitude 48.52904 Longitude 7.70813 latitude longitude 48.52904;7.70813

