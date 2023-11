Marché de Noël Illfurth, 25 novembre 2023, Illfurth.

Illfurth,Haut-Rhin

Exposition artisanale, idées cadeaux, visite du Saint Nicolas, chants de Noël – Buvette et restauration sur place..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 21:00:00. 0 EUR.

Illfurth 68720 Haut-Rhin Grand Est



Craft exhibition, gift ideas, visit of Saint Nicolas, Christmas carols – Refreshments and food on site.

Exposición de artesanía, ideas de regalos, visita de San Nicolás, villancicos, refrescos y comida en el lugar.

Kunsthandwerkliche Ausstellung, Geschenkideen, Besuch des Heiligen Nikolaus, Weihnachtslieder – Getränke und Speisen vor Ort.

