Illenium ELYSEE MONTMARTRE, 18 octobre 2023, PARIS.

Illenium ELYSEE MONTMARTRE. Un spectacle à la date du 2023-10-18 à 20:00 (2023-10-18 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

AEG PRESENTS FRANCE (L-R-21-2451/L-R-21-2452) PRESENTE : ce concert. Illenium est l’un des producteurs électro les plus prolifiques et reconnus du moment : il figure en tête des charts américaines, a amassé plus de 5 milliards de streams et se place en tête d’affiche des plus grands festivals du monde. Après son premier album de 2016, « Ashes », ILLENIUM s’est fait un nom avec « Awake » en 2017, qui comprend ses classiques « Crawl Outta Love », « Fractures » et « Feel Good », avec Gryffin ft. Daya.En 2019, ILLENIUM signe ‘Ascend’, son troisième album complet et l’une des plus grandes sorties électroniques de l’année porté par les titres à succès « Takeaway » avec The Chainsmokers ft. Lennon Stella, « Good Things Fall Apart » avec Jon Bellion, « Crashing » avec Bahari, « In Your Arms » avec X Ambassadors et « Take You Down », qui relate son combat passé contre la toxicomanie.Reconnu comme l’un des meilleurs artistes de danse/électronique des années 2010’s par Billboard, ILLENIUM offre également un show live exceptionnel qu’il a joué sur les scènes des plus grands festivals (Coachella, Tomorrowland…) et qu’il jouera à Paris, le 18 octobre 2023 à l’Élysée Montmartre. Illenium Illenium

ELYSEE MONTMARTRE PARIS 72 Bld Rochechouart Paris

