Concert de Daphé Kritharas au Château Jouvente – 32èmes Nuits Atypiques Le Bourg, 93, 17 juin 2023, Illats.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous accueillerons le 17 juin prochain le concert de Daphé Kritharas dans le cadre des 32èmes Nuits Atypiques de Langon.

Au programme :

– Visite et dégustation : 17h-19h

– Repas (avec Alexandra de Fenêtre Sur Quai) : 19h-21h

– 21h-22h30 : Concert de Daphné Kritharas et rencontre avec la chanteuse grecque. Lauréate du prix des musiques d’ici-Diaspora Music Awards 2021 Dafné Kritharas envoûte par son timbre pur, ample et souple ; et donne un souffle nouveau à des mélodies grecques, séfarades, orientales, chantant la mer, les villages quittés, un monde perdu..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 23:00:00. .

Le Bourg, 93

Illats 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



We are pleased to announce that we will host on June 17th the concert of Daphé Kritharas as part of the 32nd Nuits Atypiques of Langon.

On the program :

– Visit and tasting: 5pm-7pm

– Meal (with Alexandra from Fenêtre Sur Quai) : 7-9pm

– 9-10:30pm: Concert by Daphne Kritharas and meeting with the Greek singer. Winner of the Music of Here-Diaspora Music Awards 2021 Daphne Kritharas bewitches with her pure, full and supple tone, and gives new life to Greek, Sephardic and Oriental melodies, singing of the sea, of villages left behind, of a lost world.

Nos complace anunciar que el 17 de junio acogeremos un concierto de Daphé Kritharas en el marco de la 32ª edición de las Nuits Atypiques de Langon.

En el programa

– Visita y degustación: 17:00-19:00

– Comida (con Alexandra de Fenêtre Sur Quai): de 19:00 a 21:00 h

– 21.00-22.30 h: Concierto de Daphne Kritharas y encuentro con la cantante griega. Ganadora de los Musiques d’ici-Diaspora Music Awards 2021, Daphne Kritharas hechiza con su timbre puro, amplio y flexible; y da un nuevo aliento a las melodías griegas, sefardíes y orientales, cantando al mar, a los pueblos abandonados, a un mundo perdido.

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir am 17. Juni das Konzert von Daphé Kritharas im Rahmen der 32. Atypischen Nächte in Langon ausrichten werden.

Auf dem Programm stehen:

– Besichtigung und Verkostung: 17.00-19.00 Uhr

– Essen (mit Alexandra von Fenêtre Sur Quai): 19h-21h

– 21.00-22.30 Uhr: Konzert von Daphne Kritharas und Treffen mit der griechischen Sängerin. Preisträgerin des Musiques d’ici-Diaspora Music Awards 2021 Dafné Kritharas verzaubert mit ihrem reinen, vollen und geschmeidigen Timbre; und haucht griechischen, sephardischen und orientalischen Melodien neues Leben ein, die das Meer, verlassene Dörfer und eine verlorene Welt besingen.

Mise à jour le 2023-03-14 par OT Cadillac-Podensac