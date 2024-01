Course de voitures à pédales Illats, dimanche 25 août 2024.

Course de voitures à pédales Illats Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-25

fin : 2024-08-26

Le temps d’une journée, le village d’Illats se transforme en circuit de course pour le championnat de France de la course aux voitures à pédales.

Date le 25 ou 26 août ( en attente de programmation )

Mairie

Illats 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine sabine.bolzan@gmail.com



L’événement Course de voitures à pédales Illats a été mis à jour le 2024-01-18 par OT Cadillac-Podensac