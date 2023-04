LES DIAPHANES 11 Route de Metz, 29 avril 2023, Illange.

Sur différents tableaux, les Diaphanes, êtres surréalistes de Jean-Marie Jénot, semblent réfléchir aux causes de la vie. Ils cherchent une solution aux faits qui se trament dans notre monde.. Tout public

Lundi 2023-04-29 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-01 18:00:00. 0 EUR.

11 Route de Metz Chapelle Saint-Roch

Illange 57970 Moselle Grand Est



On different paintings, the Diaphanes, surrealist beings of Jean-Marie Jénot, seem to reflect on the causes of life. They seek a solution to the facts which are drawn in our world.

En varios cuadros, los Diaphanes, seres surrealistas de Jean-Marie Jénot, parecen reflexionar sobre las causas de la vida. Buscan una solución a los acontecimientos que tienen lugar en nuestro mundo.

Auf verschiedenen Bildern scheinen die Diaphanes, die surrealistischen Wesen von Jean-Marie Jénot, über die Ursachen des Lebens nachzudenken. Sie suchen nach einer Lösung für die Geschehnisse, die sich in unserer Welt abspielen.

Mise à jour le 2023-04-21 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME