La musique d’Illa est une affaire de métissage. Entre le noir et le blanc des touches du piano sur lequel elle compose tous ses morceaux, l’auteure-compositrice francoivoirienne de 23 ans laisse sa voix se promener entre les extrêmes et ne s’interdit rien La musique d’Illa est une affaire de métissage. Entre le noir et le blanc des touches du piano sur lequel elle compose tous ses morceaux, l’auteure-compositrice francoivoirienne de 23 ans laisse sa voix se promener entre les extrêmes et ne s’interdit rien. Révélée cette année par le dispositif Variation(s) de FGO Barbara, Illa nous touche tant par la douceur de sa musicalité que par la violence des thèmes qu’elle explore. « Là où la haine sévit », c’est là que toute son inspiration prend racine, se mettant à nue sur scène comme en studio pour faire sa thérapie et la notre au passage… Il ne nous reste plus qu’à tendre l’oreille pour écouter cette voix pure et cathartique qui ne laisse personne indifférent, et avec laquelle elle dessine le contour de ses émotions. Illa chante : « Je ne ressemble pas aux filles qu’on voit dans les pubs Chanel 5 ». Puissant constat. Elle dénonce sans jugement, avec légèreté, simplement pour nous faire ressentir la vie comme elle la voit, la touche et la respire, grâce à toute la poésie qui lui est propre. Le Pop Up du Label 14 Rue Abel 75012 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/946439579973540 https://www.facebook.com/events/946439579973540 https://dice.fm/partner/billetterie/event/p56bl-draft-6-capuh-illa-empty7-25th-may-popup-paris-tickets?dice_id=1084327&dice_channel=outdoors&dice_tags=organic&dice_campaign=BILLETTERIE&dice_feature=marketing&fbclid=IwAR3ffw0-NYrndqte5xPY_w6M3l8TTZd1vO1wefRE_Ha-JuifCugM79JOvCM&_branch_match_id=971699185663234113&_branch_referrer=H4sIAAAAAAAAA8soKSkottLXz8nMy9ZLyUxO1UvL1Q%2FJTM5OLXEpSkwrMbNPS0rOyUyx9Sx3DDJOSys30PWLLMpLKSxJNa0IiIwvN%2FM1zrEICYlKMSzzNyxPTQtyjfdI1PUqzUxzLk33Nbf08i9z9gUAfCilGGYAAAA%3D

