I’ll lick the fog off your skin Emmanuel Guillaud KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Marseille 3e Arrondissement, mardi 26 mars 2024.

KLAP Maison pour la danse vous donne rendez-vous pour « I’ll lick the fog off your skin Emmanuel Guillaud » mardi 26 mars.

I’ll lick the fog off your skin invite le public à se perdre dans une forêt d’écrans, placée sous le signe des rencontres furtives et troublantes.



Des flux d’images font apparaître des fantômes sensuels, porteurs de désirs inédits. Ils sont librement inspirés de conceptions émancipatrices des désirs, issues du Japon ancien et de l’eco-queer contemporain. Progressivement les danseur·ses s’infiltrent et se mêlent aux jeux nocturnes…



Expérience chorégraphique hybride entre installation immersive et spectacle, la version présentée à KLAP est le troisième chapitre d’un cycle initié à la Villa Kujoyama (Kyoto, Japon).



Une proposition d’Emmanuel Guillaud

Conception, scénographie Emmanuel Guillaud

Créée avec et interprétée par Marcos Arriola, Alexandre Bibia, Bastien Charmette, Lorenz Chaillat-Cavaillé, Arya K/Nell, Ayoub Mounen, Michael Nana et (dans les vidéos) Sophie Demeyer, Al Frobert, Takao Kawaguchi, Francesco Migliaccio

Basé sur une recherche historique menée par Emmanuel Guillaud et Takao Kawaguchi

Création musicale Minouche Briot

Création lumière Jérôme Baudouin

Aide à la dramaturgie Stéphane Bouquet

Installation vidéo Christophe Touche

Chef opérateur sur le tournage à Caen Antoine Parouty / Fx Romain Grolleau Production altered_spaces_ / Laurent Bourbousson et Ysé Productions / Marie Agnély

Diffusion altered_spaces_ / Laurent Bourbousson



Durée environ 40 minutes 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-26

fin : 2024-03-26

KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

