I’ll lick the Fog off your skin Bourges, jeudi 7 mars 2024.

I’ll lick the Fog off your skin Bourges Cher

Troisième volet d’un spectacle de danse. Il s’agit d’une performance artistique initiée au japon.

Venez apprécier et transporter par ce spectacle immersif dont l’émancipation du désir est au coeur du show.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 19:30:00

fin : 2024-03-07

26 Route de la Chapelle

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

L’événement I’ll lick the Fog off your skin Bourges a été mis à jour le 2024-02-03 par OT BOURGES