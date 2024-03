ILL Conscious + Snook Da Crook + Dj Modesty Le Molotov Marseille 6e Arrondissement, mardi 12 mars 2024.

ILL Conscious + Snook Da Crook + Dj Modesty Le Molotov Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Molotov le 12 mars avec ILL Conscious + Snook Da Crook + Dj Modesty en concert.

Au programme de la soirée :



• ILL Conscious

[Hip-Hop Conscient 90s USA]



ILL Conscious est un artiste hip-hop basé à Baltimore, dans le Maryland. Avec une approche fraîche et innovante, le style d’ILL rappelle encore agréablement l’époque authentique du hip-hop des années 90. Depuis 2007, ILL se produit le long de la côte Est et du Midwest et a participé à plusieurs compétitions dont il est sorti vainqueur.

Il a été présenté sur de nombreux blogs hip-hop, magazines en ligne, radio xm et émissions internationales. L’emcee de Baltimore a été cité comme « un mélange entre un AZ en fin de carrière, un Capital Punishment Big Pun, un Lifestylez ov Da Poor & Dangerous Big L avec la « conscience » de Talib Kweli et la passion/le choix des mots de Tupac ». ILL Conscious est principalement reconnu pour tenir son rang sur des morceaux avec des artistes comme Elzhi, Conway, Skyzoo, King Magnetic, Ras Kass, Ransom, Planet Asia, Guilty Simpson, Shabaam Sahdeeq, Craig G, Dirt Platoon, et bien d’autres.

Le lyriciste de Baltimore a laissé une empreinte sur la scène hip-hop underground depuis 2015 avec les débuts de son premier album studio officiel, The Essence.



Avec une présence scénique qui peut faire concurrence, ILL Conscious a ouvert pour des légendes telles que Wu-Tang, Rakim, KRS-One, Redman & Method Man, Scarface, Boot Camp Clik, Lord Finesse, Pharoahe Monch, Planet Asia, Masta Ace, Dead Prez, et la liste continue.

Qu’il s’agisse d’animer des festivals locaux ou d’être la tête d’affiche d’un club à guichets fermés en Amérique du Sud, ILL Conscious n’a pas ménagé ses efforts dans le cadre de son activité d’artiste indépendant. En 2022, ILL Conscious est un nom connu dans le circuit hip hop underground. Il s’est construit un public qui lui permet d’explorer les scènes hip-hop à l’échelle internationale. En 2018, ILL a donné le coup d’envoi de la tournée Parimore, qui a consisté en plusieurs concerts et passages radio à Paris, en France. À la suite de cet accomplissement, ILL s’est aventuré au Chili, en Amérique du Sud, en 2019, où il a capitalisé sur sa base de fans grandissante dans la région. Son éthique de travail à l’échelle mondiale lui a permis de travailler avec de nombreux producteurs et artistes dans le monde entier.



Le chef de file de Baltimore continue de prendre de l’ampleur avec la sortie de son 4e LP, Acres of Diamonds, des spectacles et des tournées à venir pour les vrais supporters d’ILL Conscious.



• Snook Da Crook

[Hip-Hop USA]

La moitié du légendaire duo hip-hop de Baltimore, Dirt Platoon, le plus ancien groupe hip-hop de la ville.

Son nouvel album Thieve Code 2 est sorti fin janvier.



• Dj Modesty

[Boom Bap Hip-hop FR]

D’origine française, Dj Modesty a grandi avec le basket et la musique pendant les années d’or du Hip Hop, au milieu des années 90. Fanatique du Boom Bap et des influences de l’âge d’or (Dj Premier, DITC, Pete Rock, Funkmaster Flex…).

Modesty, avec beaucoup d’amour pour la culture et les éléments Hip Hop, a naturellement commencé à faire tourner ses mains sur des vinyles début 1999, jouant RAP, R&B & FUNK. Il a développé son style et son écoute pour la musique brute et le Hip Hop Underground…

Remarquant le manque d’exposition du Hip Hop underground. Dj Modesty décide de mettre en lumière les artistes indépendants et les maisons de disques en créant une plateforme, une émission de radio, qui deviendra THE REAL HIP HOP SHOW. 10 ans plus tard et plus de 300 épisodes diffusés, sa marque est reconnue comme l’une des plus célèbres et des plus fraîches pour découvrir le meilleur du Boom Bap et de l’Underground Hip Hop du moment.



En tant que l’une des plus célèbres émissions de Hip Hop écoutées dans le monde, et soutenant des artistes tels que Dj Premier, Mobb Deep, M.O.P. Talib Kweli et les plus méconnus, Dj Modesty a construit sa réputation de DJ et est affilié aux crews Da Beatminerz, Lordgang Dj’s, Screwball, M.O.P. (Webuildhits), Bogish Boyz, 25 To Life… 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12 20:30:00

fin : 2024-03-12

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement ILL Conscious + Snook Da Crook + Dj Modesty Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-06 par Ville de Marseille