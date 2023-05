Randonnée culturelle autour d’Ilhet ILHET, 14 août 2023, Ilhet.

Ilhet,Hautes-Pyrénées

Cette balade vous fera découvrir les divers aspects de la vie du village Ilhet, entre agro-pastoralisme, exploitation des carrières de marbre et révolution industrielle. Point culminant de la balade, la table d’orientation sur la route des carrières nous permettra d’embrasser toute la vallée..

2023-08-14 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-14 17:00:00. EUR.

ILHET Parking à l’entrée du village

Ilhet 65410 Hautes-Pyrénées Occitanie



This walk will make you discover the various aspects of the life of the village Ilhet, between agro-pastoralism, exploitation of the marble quarries and industrial revolution. The highest point of the walk, the orientation table on the road to the quarries, will allow us to see the whole valley.

Este paseo le permitirá descubrir los distintos aspectos de la vida del pueblo de Ilhet, entre el agropastoralismo, la explotación de canteras de mármol y la revolución industrial. El punto culminante del paseo es la mesa de orientación en la carretera de la cantera, que nos ofrece una vista de todo el valle.

Auf diesem Spaziergang lernen Sie die verschiedenen Aspekte des Lebens im Dorf Ilhet kennen, zwischen Landwirtschaftspastoralismus, Marmorabbau und industrieller Revolution. Der Höhepunkt des Spaziergangs ist der Orientierungstisch auf der Straße zu den Steinbrüchen, von dem aus Sie das ganze Tal überblicken können.

Mise à jour le 2023-05-23 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65