Limoges Vente de biscuits de Noël ILFOMER Limoges, 20 décembre 2023, Limoges. Vente de biscuits de Noël 20 et 21 décembre ILFOMER Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-20T12:00:00+01:00 – 2023-12-20T16:00:00+01:00

L'association étudiante MAHEL propose une vente de biscuits de Noël afin de récolter des fonds pour financer ses différents projets humanitaires.

ILFOMER
Campus Vanteaux – 39F Rue Camille Guérin
87036 Limoges Cedex

