Limoges Dépistage VIH – Hépatite ILFOMER Limoges, 8 décembre 2023 09:00, Limoges. Dépistage VIH – Hépatite Vendredi 8 décembre, 10h00 ILFOMER Entrée libre Dans le cadre de la journée mondiale de Lutte contre le SIDA, le Service de Santé aux Etudiants de l’Université de Limoges et l’association EntrAIDS tiendront un stand afin d’échanger avec les étudiants sur les différentes Infections Sexuellement Transmissibles (IST), les modes de transmission et de protection. Des TROD (Test Rapide d’Orientation Diagnostique) pour le VIH et les Hépatites, gratuits seront également proposés. Hall du Bâtiment des Formations Sanitaires. ILFOMER Campus Vanteaux – 39F Rue Camille Guérin 87036 Limoges Cedex Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

