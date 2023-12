Cet évènement est passé Collecte de jouets pour les enfants défavorisés ILFOMER Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Collecte de jouets pour les enfants défavorisés ILFOMER Limoges, 7 décembre 2023 07:30, Limoges. Collecte de jouets pour les enfants défavorisés 7 – 19 décembre ILFOMER Entrée libre L’association étudiante ALLER organise une collecte de jouets pour les enfants dévaforisés. Plusieurs types de dons sont possibles : livres, jeux de société, jouets, peluches …

Vous pouvez déposer vos dons dans un carton au premier étage du BFS-ILFOMER à côté des bureaux administratifs.

Vous avez jusqu’au 19 décembre, après cette date les dons seront déposés à Emmaus. ILFOMER Campus Vanteaux – 39F Rue Camille Guérin 87036 Limoges Cedex Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T08:30:00+01:00 – 2023-12-07T17:00:00+01:00

2023-12-19T08:30:00+01:00 – 2023-12-19T17:00:00+01:00 collecte noël Détails Heure : 07:30 Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Code postal 87920 Lieu ILFOMER Adresse Campus Vanteaux - 39F Rue Camille Guérin 87036 Limoges Cedex Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville ILFOMER Limoges Latitude 45.816551 Longitude 1.231509 latitude longitude 45.816551;1.231509

ILFOMER Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/