L’association étudiante IDEO (projet solidaire des étudiants en orthophonie) de l’ILFOMER vous propose un calendrier de l’Avent pour les fêtes de noël !

L’événement aura lieu du 1er au 24 décembre, cependant, la vente de tickets commence dès aujourd’hui et est ouverte jusqu’au 23 décembre inclus.

Qui dit calendrier de l’Avent dit 1 lot par jour jusqu’à Noël ! Le gros lot du 24 est 1 bon pour une séance de balnéo pour 2 ! ✨

Tous les jours, un gagnant sera tiré au sort pour le lot en question. Vous pourrez avoir la chance de gagner : 1 place de wakeboard, 1 place de Virtual Room de Bordeaux, des entrées pour le château de Chambord et d’autres sites culturels, des réductions dans des bars, et tant d’autres (restez à l’affût, les autres lots seront bientôt dévoilés) !

Le ticket est à 2€ l’unité, et les 10 tickets sont à 16€ !

Chaque ticket représente :

– Une chance de gagner dans le mois

– Une chance de gagner le gros lot du 24

Plus vous achetez de tickets, plus vous avez de chances de gagner.

La vente de ticket se fait via le lien suivant: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0tZPLRCljBncUqRRZRYnFWjLUSNKz0Ix8H5SmwSaFs1lg8A/viewform?usp=pp_url

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T08:00:00+01:00 – 2023-11-24T08:30:00+01:00

2023-12-24T08:30:00+01:00 – 2023-12-24T09:00:00+01:00

