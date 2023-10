Don de sang – Sang pour sang Campus ILFOMER Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Don de sang – Sang pour sang Campus ILFOMER Limoges, 14 novembre 2023, Limoges. Don de sang – Sang pour sang Campus 14 – 16 novembre ILFOMER Sur rendez-vous : dondesang.efs.sante.fr L’Etablissement Français du Sang organise une collecte de sang qui se déroulera dans l’espace de vie étudiant du bâtiment des formations sanitaires-ILFOMER, les 14, 15 et 16 Novembre 2023.

Accueil et la collation sous le chapiteau. Sur rdv : dondesang.efs.sante.fr ILFOMER Campus Vanteaux – 39F Rue Camille Guérin 87036 Limoges Cedex Limoges 87920 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T11:00:00+01:00 – 2023-11-14T17:30:00+01:00

2023-11-16T11:00:00+01:00 – 2023-11-16T17:30:00+01:00

