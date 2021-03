Brest Brest - Port du Château Brest, Finistère Îles Scilly avec les Pèlerins de la Mer Brest – Port du Château Brest Catégories d’évènement: Brest

Du 20 juin au 3 juillet, au départ de Brest L’objectif ? Deux semaines pour faire une pause, prendre le temps, se nourrir d’embruns, de soleil, d’amitié. Cheminer avec l’encyclique Fratelli Tutti sous le patronage de Saint Thomas More. Et bien sûr naviguer ! Le thème ? Bons samaritains ou voyageurs indifférents ? Ne nous résignons pas à vivre enfermés dans un fragment de la réalité ! Pape François Pour qui ? Débutant ou mousse aguerri entre 20 et 35 ans ? Tu es le bienvenu ! Prix du Pélé ? 760€ (payable en plusieurs fois) + cotisation PdM 2021 à jour (30€) + un chèque de caution non débité qui vous sera demandé au moment du départ Logistique ? RDV le dimanche 20 juin à Brest. Fin le samedi 3 juillet au même endroit. Tous les détails pratico pratiques sur les horaires et les points de RDV seront envoyés en temps voulu.

