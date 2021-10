Coulaines Coulaines Coulaines, Sarthe ILES D’ART Coulaines Coulaines Catégories d’évènement: Coulaines

Sarthe

ILES D’ART Coulaines, 3 novembre 2021, Coulaines. ILES D’ART 2021-11-03 09:00:00 – 2021-11-26 18:00:00 Centre d’animation de l’Herberie 6 Bis, Boulevard Saint-Michel

Coulaines Sarthe Coulaines L’équipe du Centre d’Animation de l’Herberie vous invite au vernissage de l’Exposition « ILES D’ART »

de Jean-Pierre CAVANNA & de Jean-Pierre MILARD Exposition ouverte du 3 au 26 novembre 2021, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.

Les samedis 13 et 20 novembre de 10h à 12h30.

Fermeture le dimanche. EXPOSITION à L’HERBERIE +33 2 43 82 28 42 L’équipe du Centre d’Animation de l’Herberie vous invite au vernissage de l’Exposition « ILES D’ART »

de Jean-Pierre CAVANNA & de Jean-Pierre MILARD Exposition ouverte du 3 au 26 novembre 2021, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.

Les samedis 13 et 20 novembre de 10h à 12h30.

Fermeture le dimanche. dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Coulaines, Sarthe Autres Lieu Coulaines Adresse Centre d'animation de l'Herberie 6 Bis, Boulevard Saint-Michel Ville Coulaines lieuville 48.02353#0.20073