Rencontre littéraire au phare l’Île Wrac’h avec Anna Duval & Loeiza An Duigou Île Wrac’h, 25 mars 2023, Lilia.

Rencontre littéraire au phare l’Île Wrac’h avec Anna Duval & Loeiza An Duigou Samedi 25 mars, 14h00 Île Wrac’h

Gratuit

Rencontre avec Anna Duval & Loeiza An Duigou, présentation de leur création commune “Tan de’i”, pour laquelle elles ont bénéficié d’une résidence sur l’Île Wrac’h. Organisé par Al Liamm et IPPA.

Île Wrac’h Saint-Cava 29880 Plouguerneau Lilia 29880 Finistère Bretagne [{“data”: {“author”: “France 3 Bretagne”, “cache_age”: 86400, “description”: “Loeiza le Duigou et Anna Duval-Guennoc ont passu00e9 deux semaines dans le petit phare de l’u00eele Wrac’h, u00e0 l’embouchure de l’aber du mu00eame nom, pour u00e9crire, ensemble, un roman pour adolescents en breton. Une expu00e9rience inu00e9dite pour elles, habituu00e9es u00e0 travailler seules.nnAbonnez-vous u00e0 notre chau00eene rnu25ba https://www.youtube.com/france3bretagnernrnToute l’actualitu00e9 en Bretagnernu25ba http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/rnrnRejoignez notre communautu00e9 Facebookrnu25bahttps://www.facebook.com/france3bretagne/rnrnSuivez-nous sur Twitter rnu25ba https://twitter.com/france3BretagnernrnTu00e9lu00e9chargez l’application France 3 Ru00e9gionsrnu25ba http://bit.ly/1FPo7Ga”, “type”: “video”, “title”: “Quinze jours isolu00e9es sur une u00eele pour u00e9crire un roman jeunesse en breton”, “thumbnail_url”: “https://i.ytimg.com/vi/nC8VsrOH3jM/maxresdefault.jpg”, “version”: “1.0”, “url”: “https://www.youtube.com/watch?v=nC8VsrOH3jM”, “thumbnail_height”: 720, “author_url”: “https://www.youtube.com/channel/UCW3mewW-ZMdk3byz5F8gfHA”, “thumbnail_width”: 1280, “options”: {“_end”: {“label”: “End on”, “placeholder”: “ex.: 11, 1m10s”, “value”: “”}, “_start”: {“label”: “Start from”, “placeholder”: “ex.: 11, 1m10s”, “value”: “”}, “_cc_load_policy”: {“label”: “Closed captions”, “value”: false}, “click_to_play”: {“label”: “Hold load & play until clicked”, “value”: false}}, “html”: “



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T14:00:00+01:00

2023-03-25T17:00:00+01:00 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :2023-03-25T14:00:00+01:002023-03-25T17:00:00+01:00 Al Liamm / Pascal Hervio

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Lilia Autres Lieu Île Wrac'h Adresse Saint-Cava 29880 Plouguerneau Ville Lilia lieuville Île Wrac'h Lilia Departement Finistère

Île Wrac'h Lilia Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lilia/

Rencontre littéraire au phare l’Île Wrac’h avec Anna Duval & Loeiza An Duigou Île Wrac’h 2023-03-25 was last modified: by Rencontre littéraire au phare l’Île Wrac’h avec Anna Duval & Loeiza An Duigou Île Wrac’h Île Wrac'h 25 mars 2023 Île Wrac'h Lilia Lilia

Lilia Finistère