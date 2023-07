Jeu de piste à l’Île-Tudy Les Archi Kurieux – Jeu de piste pour visiter l’Île-Tudy en famille Île-Tudy, 7 juillet 2023 14:00, Île-Tudy.

Jeu de piste à l’Île-Tudy Les Archi Kurieux – Jeu de piste pour visiter l’Île-Tudy en famille Île-Tudy 7 juillet – 30 août

Activité en autonomie dans la ville à partager en famille ou entre amis. Enfants accompagnés d’un adulte dont l’entrée est payante. 1h30 à 2h selon la rapidité des participants 7 juillet – 30 août 1

https://archikurieux.regiondo.fr/jeu-de-piste-a-l-ile-tudy

A PARTIR DE 8 ANS – RESERVATION OBLIGATOIRE

Notre arrière-grand-oncle Archibald essaye de travailler aux côtés du fameux historien Tudy Le Divanac’h. Celui-ci a créé un jeu de piste afin de sélectionner les meilleurs guides.

A travers ce parcours et ses énigmes, découvrez l’Île-Tudy, son histoire et ses bâtiments emblématiques, en autonomie, et aidez Archibald à obtenir l’emploi de ses rêves.

Attention! La concurrence est rude et la sélection impitoyable!

Les Archi Kurieux – Jeu de piste pour visiter l’Île-Tudy en famille Île-Tudy Île-Tudy 29980 Finistère