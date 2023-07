Rencontre des auteurs d’Île-Tudy et de leurs invités Île-Tudy, Finistère Île-Tudy Catégories d’Évènement: Finistère

Île-Tudy Rencontre des auteurs d’Île-Tudy et de leurs invités Île-Tudy, Finistère Île-Tudy, 9 août 2023, Île-Tudy. Rencontre des auteurs d’Île-Tudy et de leurs invités Mercredi 9 août, 14h00 Île-Tudy, Finistère Entrée libre L’Île-Tudy, terre d’inspiration pour les écrivains, invite à rencontrer les auteurs de l’île et leurs amis, Place de la Cale.

Au programme de la journée du mercredi 9 août :

– Balade littéraire (une heure environ) au départ de la Place de la Cale à 14H30.

– puis rencontre des écrivains avec :

Gaëlle Berthelet, Bernard Berrou, Jean-Yves Boudéhen, Michel Chabanolles, Marie-Josée Christien, Jean Failler, Anne-Solen kerbrat, José Le Bescond, Jean-Michel Le Boulanger, Marie Le Goaziou, Françoise Le Mer, Christine Le Portal, Jean-Luc Nativelle, Carl Pineau, Lionel Poiraudeau, Pierre Pouchairet et Marie-Sizun. Île-Tudy, Finistère Place de la Cale Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-09T14:00:00+02:00 – 2023-08-09T19:00:00+02:00

2023-08-09T14:00:00+02:00 – 2023-08-09T19:00:00+02:00 ïle-Tudy Balade littéraire Mairie Île-Tudy Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Île-Tudy Autres Lieu Île-Tudy, Finistère Adresse Place de la Cale Ville Île-Tudy Departement Finistère Lieu Ville Île-Tudy, Finistère Île-Tudy

Île-Tudy, Finistère Île-Tudy Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ile-tudy/