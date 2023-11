Pierres en Lumières > La Tour vauban de l’Ile Tatihou Ile Tatihou Saint-Vaast-la-Hougue, 17 mai 2024, Saint-Vaast-la-Hougue.

Saint-Vaast-la-Hougue,Manche

Éclairage de la Tour Vauban (Patrimoine mondial de l’Unesco), visible depuis les quais du port de Saint-Vaast-la-Hougue de 23h à 1h du matin. Le site Tatihou est fermé à partir de 18h..

Vendredi 2024-05-17 23:00:00 fin : 2024-05-19 01:00:00. .

Ile Tatihou

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie



Lighting of the Vauban Tower (Unesco World Heritage), visible from the quays of the port of Saint-Vaast-la-Hougue. The Tatihou site is closed from 6pm.

Iluminación de la Torre Vauban (Patrimonio Mundial de la Unesco), visible desde los muelles del puerto de Saint-Vaast-la-Hougue de 23:00 a 01:00 horas. El recinto de Tatihou cierra a partir de las 18.00 h.

Beleuchtung des Vauban-Turms (UNESCO-Weltkulturerbe), der von den Kais des Hafens von Saint-Vaast-la-Hougue aus von 23 Uhr bis 1 Uhr morgens zu sehen ist. Die Sehenswürdigkeit Tatihou ist ab 18 Uhr geschlossen.

