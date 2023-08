Visite guidée de l’exposition « Flottes et fracas, les épaves de la Hougue 1692 » Ile Tatihou Saint-Vaast-la-Hougue, 16 septembre 2023, Saint-Vaast-la-Hougue.

Saint-Vaast-la-Hougue,Manche

Dans le cadre des journées du Patrimoine, profitez des commentaires de la personne en charge des collections du musée et redécouvrez les objets retrouvées sur les vaisseaux de guerre de la flotte royale !.

2023-09-16 11:30:00 fin : 2023-09-16 11:00:00. .

Ile Tatihou

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie



As part of the Heritage Days program, listen to comments from the person in charge of the museum’s collections, and rediscover the objects found on the warships of the Royal Fleet!

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, escuche los comentarios del responsable de las colecciones del museo y redescubra los objetos encontrados en los buques de guerra de la Flota Real

Im Rahmen der Tage des offenen Denkmals profitieren Sie von den Kommentaren der für die Sammlungen des Museums zuständigen Person und entdecken Sie die Gegenstände wieder, die auf den Kriegsschiffen der königlichen Flotte gefunden wurden!

Mise à jour le 2023-08-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche