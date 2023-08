Visite guidée du hangar de restauration du bateau « Sainte Thérèse Souvenez-Vous » Ile Tatihou Saint-Vaast-la-Hougue, 16 septembre 2023, Saint-Vaast-la-Hougue.

Saint-Vaast-la-Hougue,Manche

Dans le cadre des journées du Patrimoine, profitez des commentaires de la personne en charge des collections du musée et découvrez un bateau emblématique de la pêche aux cordes dans le Val de Saire. Observez comment il a été restauré par les charpentiers de marine et quel était le métier des pêcheurs à son bord !.

2023-09-16 15:30:00 fin : 2023-09-16 16:30:00. .

Ile Tatihou

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie



As part of the Heritage Days program, take the opportunity to hear from the person in charge of the museum’s collections, and discover an emblematic rope fishing boat from the Val de Saire. See how it was restored by marine carpenters and what the fishermen on board did for a living!

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, escuche los comentarios del responsable de las colecciones del museo y descubra un barco emblemático de la pesca a la cuerda en el Val de Saire. Vea cómo fue restaurado por carpinteros marinos y cómo se ganaban la vida los pescadores a bordo

Im Rahmen der Tage des offenen Denkmals können Sie sich von der für die Sammlungen des Museums zuständigen Person beraten lassen und ein Schiff entdecken, das für die Seilfischerei im Val de Saire symbolisch ist. Sehen Sie, wie es von Schiffszimmerleuten restauriert wurde und welchen Beruf die Fischer an Bord ausübten!

Mise à jour le 2023-08-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche