Exposition « De la forêt à la mer – Histoire du bois de marine » – Ile Tatihou Ile Tatihou Saint-Vaast-la-Hougue, 1 avril 2023, Saint-Vaast-la-Hougue.

Saint-Vaast-la-Hougue,Manche

Cette exposition a été réalisée par la Maison de l’homme et de la forêt (Jupilles, 72).

Elle s’intéresse aux forêts sous les règnes de Louis XIV et de Louis XVI, à la recherche des arbres dédiés à la construction navale, depuis leur transport jusqu’aux activités réalisées dans l’arsenal..

Vendredi 2023-04-01 à 10:15:00 ; fin : 2023-11-12 17:45:00. .

Ile Tatihou

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie



This exhibition was produced by the Maison de l’homme et de la forêt (Jupilles, 72)

It focuses on the forests under the reigns of Louis XIV and Louis XVI, in search of trees dedicated to shipbuilding, from their transport to the activities carried out in the arsenal.

Esta exposición fue producida por la Maison de l’homme et de la forêt (Jupilles, 72)

Se centra en los bosques bajo los reinados de Luis XIV y Luis XVI, en busca de árboles dedicados a la construcción naval, desde su transporte hasta las actividades realizadas en el arsenal.

Diese Ausstellung wurde von der Maison de l’homme et de la forêt (Jupilles, 72) zusammengestellt

Sie befasst sich mit den Wäldern unter der Herrschaft von Ludwig XIV. und Ludwig XVI. und sucht nach Bäumen, die dem Schiffbau gewidmet waren, vom Transport bis zu den Aktivitäten, die im Arsenal durchgeführt wurden.

