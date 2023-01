Croquis de paysage Ile st aubin Angers Catégories d’Évènement: Angers

Croquis de paysage Ile st aubin, 14 octobre 2023, Angers. Croquis de paysage Samedi 14 octobre, 14h00 Ile st aubin

Sur inscription

Venez vous initier au croquis de paysage in situ et découvrir différentes techniques de représentation rapides pour restituer la singularité d’un site selon différents points de vue. Ile st aubin Angers Angers 49107 Maine-et-Loire Pays de la Loire Une approche de la lecture de paysage par le dessin.

Interprète en langue des signes présent(e) lors de la sortie nature

