Découverte en dessin des plantes sauvages Ile st aubin, 16 septembre 2023, Angers.

Découverte en dessin des plantes sauvages Samedi 16 septembre, 14h00 Ile st aubin

Sur inscription

Ile st aubin Angers Angers 49107 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Le dessin est une approche douce et sensible pour entrer en contact avec nos paysages et le monde végétal, saisir la beauté du cycle des saisons et s’émerveiller de la diversité qui pousse à nos pieds.

Au fil des saisons, nous partirons en promenade à la découverte des plantes typiques des paysages angevins. Nous nous arrêterons en chemin pour nous initier au dessin botanique, au crayon ou à l’aquarelle.

Interprète en langue des signes présent(e) lors de la sortie nature



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00

2023-09-16T16:30:00+02:00

eco-formations des pays de la loire