Issy-les-Moulineaux Parcours libre sur l’histoire de l’île Saint-Germain Île Saint-Germain (partie aval) Issy-les-Moulineaux, 16 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux. Parcours libre sur l’histoire de l’île Saint-Germain 16 et 17 septembre Île Saint-Germain (partie aval) A travers huit panneaux disséminés sur la partie aval de l’île Saint-Germain découvrez l’histoire de cette île connue depuis le VIe siècle. Elle réunit plusieurs îlots anciens aux noms étranges : île Chabanne, île du Grand Dauphin. Zone agricole jusqu’au début du XIXe siècle, elle est alors partagée en deux : la partie Ouest accueille guinguettes et populations immigrées, tandis que la partie Est s’industrialise avant de devenir le parc départemental que nous connaissons. Île Saint-Germain (partie aval) Avenue Jean Monnet 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France L’île Saint-Germain est connue dès le VIe siècle. Elle réunit plusieurs îlots anciens aux noms étranges : île Chabanne, île du Grand Dauphin. Zone agricole jusqu’au début du XIXe siècle, elle est alors partagée en deux : la partie Ouest accueille guinguettes et populations immigrées, tandis que la partie Est s’industrialise avant de devenir le parc départemental que nous connaissons. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Villa Louis, 62 avenue du Bas-Meudon. © Michel Julien

