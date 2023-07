Randonnée en marche nordique / Vallée de la Culture Ile saint-germain Issy-les-Moulineaux, 16 septembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Randonnée en marche nordique / Vallée de la Culture 16 et 17 septembre Ile saint-germain sur inscription : https://exploreparis.com/fr/

Randonnée en marche nordique / Vallée de la Culture

Pour allier la pratique sportive et la découverte de lieux culturels, le public est invité à une randonnée pédestre entre quatre lieux de la vallée de la Culture. Accompagné par un éducateur sportif, le parcours démarre à la Tour aux Figures. Les marcheurs visitent ensuite Sèvres-manufacture et musée nationaux.

Le groupe poursuit ensuite sa balade au Domaine national de Saint-Cloud.

Après un temps de repos pour pique-niquer et participer à une visite guidée, les participants termineront leur randonnée par une découverte du musée départemental Albert-Kahn.

Dimanche de 10h30 à 16h

Informations pratiques à venir…

Ile saint-germain 170 quai de Stalingrad 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 87 00 http://www.hauts-de-seine.net Inscrite dans un méandre de la Seine, l’île Saint-Germain est un site d’exception dans le paysage isséen. Elle a aujourd’hui retrouvé dans sa partie amont l’aspect bucolique qu’elle avait conservé jusqu’au début du XX siècle. La partie avale, à l’urbanisation longtemps hétéroclite, est devenue dans les années 1990 une forme de « laboratoire d’architecture ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

Ministère de la culture